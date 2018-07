Avis: Conte saksøker Chelsea for tap av framtidige inntekter

NTB Sport

Etter spekulasjoner over flere måneder tok Chelsea til slutt grep og kvittet seg med Conte i forrige uke. Italieneren likte svært dårlig at klubbeier Roman Abramovitsj ventet så lenge etter sesongslutt med å sparke ham.

Ifølge The Times krever Conte å få kompensasjon for skaden han mener klubben har påført hans karriere. 48-åringen argumenterer for at den sene sparkingen har fratatt ham sjansen til å bli ansatt i andre storklubber.

Det gikk hele 55 dager fra Chelsea vant FA-cupen i mai til Conte fikk beskjed om at han var sparket. Nå krever han erstatning for tap av framtidige inntekter.

Contes ordinære sluttpakke skal være på 95 millioner kroner. Han hadde ett år igjen av Chelsea-kontrakten før han fikk fyken.

I løpet av sine to sesonger på Stamford Bridge ledet han London-klubben til både Premier League-tittelen og finaletriumf i FA-cupen, men forholdet til ledelsen surnet markant underveis.

