Minustall for verdenscuparrangøren i Lillehammer

NTB Sport

– Vi antar at det blir et negativt resultat, rent driftsmessig, på rundt 1 million kroner, sier daglig leder i Lillehammer Skifestival, Eiliv Furuli.

GD skriver at underskuddet i 2016 var på hele 2,8 millioner kroner. Målet er at verdenscuprennene skal gå et med et lite overskudd framover.

Inntektene i 2017 var på nesten 19 millioner kroner, men det var ikke nok til å unngå røde tall.

– Vi legger ikke skjul på at det er svært krevende å holde på sånn. Underskuddene de siste årene gjør at vi har en meget stram likviditet, sier Furuli til GD.

– Som flere andre verdenscuparrangører ønsker vi oss en større andel av TV-pengene, men det er en idrettspolitisk avgjørelse som må diskuteres med andre norske verdenscuparrangører opp mot skiforbundet og FIS, fortsetter skifestivalens leder.

Ifølge GD sliter flere arrangører økonomisk, blant annet franske La Clusaz. Oslo og Trondheim holder ifølge avisen bare så vidt hodet over vannet.

(©NTB)