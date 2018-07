NTB Sport

Ifølge Premium Sport har Chelsea lagt inn et bud på 90 millioner euro for de to Juventus-spillerne.

Men Torino-klubben verdsetter selv duoen til 100 millioner euro. Higuain alene skal ha en prislapp på 60 millioner euro.

Chelseas nye manager, Maurizio Sarri, har jobbet med duoen tidligere. Storscorer Higuain skal være overflødig i Juventus etter kjøpet av Cristiano Ronaldo, mens stopperen Rugani på sin side ikke har klart å etablere seg på førstelaget.

