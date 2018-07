Borchgrevink matchvinner da G19-landslaget snudde til seier mot Finland i EM

NTB Sport

Rosenborg-spilleren Botheim kom inn og så ut til redde ett poeng med sin utligning til 2-2 i siste spilleminutt. På overtid ble Christian Dahle Borchgrevink matchvinner da han fikk ballen inn etter møljespill foran mål.

Det er ikke første gang at Pål Arne «Paco» Johansens gutter klarer å avgjøre viktige kamper i ekstratiden. Det var en straffescoring langt ute i overtiden fra Erling Braut Håland som ga 5-4 over Skottland i kvalifiseringen og som sikret en plass i EM-sluttspillet på bekostning av sterke nasjoner som Tyskland og Nederland.

– Det er en bra mentalitet i laget, og vi fikk vist nok en gang at vi kan stå til fløyta går, sa Erik Botheim til NTB.

Rosenborg-spilleren fikk med seg at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken som trener for klubblaget hans like før G19-laget gikk utpå.

– Det tenkte jeg ikke på da kampen var i gang. Ellers har jeg ingen kommentar, sa Botheim.

– Seieren var utrolig viktig, og nå skal vi nullstille og forberede oss maksimalt til søndagens kamp mot Italia, sa RBK-spissen.

De norske spillerne fikk en flott start på kampen. Jens Petter Hauge sendte Norge i ledelsen i det 11. minutt da han var våken inne i feltet og scoret på en målvaktsretur etter at Eman Markovic utnyttet finsk forsvarsrot og sendte i vei et skudd som Rasmus Leislahti ikke klarte å holde.

Slo tilbake

EM-vertene spilte seg mer og mer inn i kampen og utlignet fortjent på straffe etter at Eetu Vertainen ble revet ned inne i feltet av Borchgrevink på en corner. Finnen nettet selv sikkert fra krittmerket like før halvtimen var spilt.

Nordmennene fikk summet seg litt og avsluttet omgangen best. Hauge kunne sendt laget sitt i ny ledelse like før pause, men Glimt-spillerens avslutning ble reddet av Leislahti.

Etter pause var det norske laget igjen friskest. Den første sjansen var det Erling Braut Håland som sto for. Skuddet hans fra distanse var på vei mot vinkelen før den finske målvakten nok gang reddet.

Sen vending

Kort etter utnyttet finnenes Saku Ylätupa effektivt en overgang da de norske spillerne var på vei framover på banen. Finnenes kaptein Abukar Mohamed fintet ut Tobias Christensen på midtbanen og fant Ylätupa med den neste touchen. Ajax-spilleren fikk det lett da han satte fart. Han rundet Julian Faye Lund i det norske målet og satte 2-1 etter 53 minutter.

Hauge hadde en gyllen sjanse til å utligne til 2-2, men også denne gangen sto Leislahti i veien. Lenge så den finske keeperen ut til å bli dagens mann.

Den sene vendingen gjør at sjansen til semifinaleplass lever for fullt, og de norske guttene har også grepet om tredjeplassen foran søndagens kamp mot Italia. Gruppetreerne skal nemlig spille om en VM-plass.

Italia slo Portugal 3-2 torsdag og topper gruppen før siste runde.

(©NTB)