Benjamin Stokke går fra Kristiansund til Randers

– Benjamin var en viktig bidragsyter til at vi oppnådde en meget god plassering i vår første sesong på toppnivå. I år har dessverre vårsesongen hans vært preget av skaden han pådro seg i første seriekamp, skriver KBK i en presesmelding.

Kristiansund ønsket å forlenge kontrakten med angriperen, men det har spilleren selv ikke ønsket. Spissens kontrakt gikk ut etter sesongen. Flere klubber har vist interesse for spilleren.

– Den siste uken har han uttrykkelig sagt at han ønsker å forlate KBK for å prøve seg i en av disse klubbene. Vi har derfor de siste dagene forhandlet med Randers om en overgang, og kom til enighet sent onsdag kveld, heter det i meldingen fra KBK.

27 år gamle Stokke står med ett mål på 12 kamper i Eliteserien denne sesongen. KBK ligger på åttendeplass etter 16 serieomganger.

