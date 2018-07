Rosenborg videre i mesterligakvalifiseringen på overtid etter straffedrama

NTB Sport

Valur var i førersetet før den avgjørende kvalifiseringskampen på Lerkendal etter 1-0-seier på Island sist onsdag, men Bendtner fra straffemerket og Anders Trondsen med en heading ordnet 2-0, før dramaet startet.

Fem minutter før slutt reduserte Kristinn Freyr Sigurdsson fra straffemerket etter at dommer Stefan Apostolov mente Marius Lundemo handset. TV-bildene viste at ballen gikk i hodet til Lundemo, og ikke hånden.

– Ballen går over meg, også header han. Også treffer han meg i panna. Det er ikke så mye mer å si om det, sa Lundemo til NTB.

– Jeg vet ikke om den siste var straffe heller, men den på meg var hvert fall ikke straffe. Jeg ble ganske forbanna, fortsatte han.

Rosenborg og Bendtner fikk likevel sjansen til å avgjøre da dommer pekte på straffemerket nok en gang tre minutter på overtid etter det som så ut som en billig avgjørelse.

Bendtner takket, bukket og banket ballen i tverrliggeren og inn til 3-1 og avansement for Rosenborg med 3-2 sammenlagt.

– Hvis vi hadde gått ut etter straffesparket jeg fikk mot meg hadde det rablet for meg. Det var utrolig godt å si at den gikk inn, sa Lundemo.

Den norske mesteren møter skotske Celtic. Skottene og Kristoffer Ajer i Celtic gikk enkelt over to kamper mot armenske Alashkert med 6-0 sammenlagt etter to 3-0-seirer.

I tverrliggeren

Celtic har tatt seg hele veien til mesterliga-gruppespillet de to siste årene, men nåløyet har i sommer blitt enda trangere. Fra denne sesongen er hele 26 av 32 lag automatisk kvalifisert.

Første kamp på Celtic Park spilles allerede neste uke.

Valur ender i europaligakvalifisering. Der venter Santa Coloma fra Andorra.

Valur kom med et skremmeskudd på Lerkendal umiddelbart etter kampstart onsdag. Ólafur Finsen løp fra Vegar Eggen Hedenstad og kom alene med André Hansen, men avslutningen var svak og gikk langt utenfor.

Rosenborg fikk en svær mulighet etter elleve minutter. En cornervariant havnet hos Nicklas Bendtner på knappe åtte meter, som skjøt med ryggen mot mål. Skuddet gikk i tverrliggeren og ut. Anders Trondsen hamret til etter at ballen ble klarert, men keeper Anton Einarsson fikk avverget.

Straffespark ganger tre

I andre omgang kom sjansen RBK ventet på. En skuddvillig Trondsen fyrte av på en retur, og dommer mente Valur-kaptein Haukur Sigurdsson stoppet skuddet med armen, og det ble blåst straffespark for første gang denne kvelden.

Bendtner fikk ansvaret fra elleve meter, og selv om keeper slang seg riktig vei, var straffen så langt ute til venstre at den snek seg inn likevel etter 55 minutter.

Den danske målscoreren regisserte RBKs andre mål for kvelden etter 72 minutter. Bendtner slo inn, Birger Meling stusset på første stolpe, før Trondsen styrte ballen i det åpne målet med hodet.

Valur måtte satse alt for å score etter å havnet bakpå, og fikk en stor sjanse åtte minutter før slutt. Hansen fikk imidlertid tatt skuddet som kom lavt fra 17 meter.

På den påfølgende corneren ble det drama på Lerkendal. Dommer Stefan Apostolov mente en heading traff hånden til Marius Lundemo. TV-bildene viste at ballen ikke var i nærheten av hånden, men at den traff hodet. Rosenborg-spillerne protesterte til ingen nytte, og Kristinn Freyr Sigurdsson var sikker fra straffemerket.

Rosenborg satset alt for å score, og fikk hjelp av dommer på overtid. Bendtner ble helten da hjemmelaget kunne juble for avansement.

