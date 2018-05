Klæbo dropper høydetrening igjen

NTB Sport

Klæbo er et av Norges største medaljehåp i Seefeld-VM kommende langrennssesong, men i motsetning til samtlige av sine landslagskamerater velger 21-åringen bort høydetrening.

Trønderen har ikke prøvd seg i høyden tidligere, men etter å ha innkassert VM-medalje i Lahti i 2017 og tre OL-gull i Sør-Korea året etter, mener Klæbo det er bevist at man kan prestere uten det blant andre medaljegrossister som Petter Northug, Marit Bjørgen og Therese Johaug har brukt som suksessfaktor.

– Nå har jeg sagt klart og tydelig fra at høyde er noe jeg ikke orker å bruke tid på. Det har skiforbundet respektert. Det er jeg takknemlig for. Det er lang tradisjon for å være i høyden, det har fungert og det har gitt mange gode resultater, sa Klæbo til VG i forbindelse med en sponsorlansering.

– Men så føler jeg, som ny inn, at det har vært min jobb å stille spørsmål og gjøre ting på min måte. Det er artig å se at man kan vinne skirenn uten å ligge tre uker i høyden. Men jeg synes ikke høyde er noe dumt, fordi de har hatt utrolig gode resultater, fortsatte han.

VM i Seefeld går på 1000 meter høyde, men det tar ifølge trener og morfar, Kåre Høsflot, kun to-tre dager å tilvenne seg til. Han sa samtidig til VG at Klæbo skal prøve seg i høyden neste vår, før det som blir en mesterskapsfri sesong.

