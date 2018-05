Bernal øyner karrierens største triumf etter ny etappeseier

NTB Sport

Med god drahjelp fra lagkamerat Tao Geoghegan Hart gikk Bernal til et vågalt angrep med fem kilometer igjen av en førstekategoristigning. På toppen av etappens siste store kraftanstrengelse hadde han skaffet seg en luke på godt over minuttet på Tejay van Garderen, som de to siste dagene var ikledd ledertrøya.

Bernal holdt unna i utforkjøringene og opp en kort stigning inn mot mål i South Lake Tahoe. Han slo britiske Adam Yates (Mitchelton) med 1.28 minutter, mens Hart fulgte ytterligere to sekunder bak på tredjeplass.

– Jeg angrep i den siste langbakken, men etter det var det fortsatt 10 kilometer igjen å sykle. Jeg tenkte bare å kjøre på videre og gjøre mitt beste. Laget gjorde en god jobb. De jobbet steinhardt for at jeg skulle lykkes, så jeg er veldig stolt av gutta, sa Bernal.

Med den suverene seieren tok Bernal tilbake sammenlagtledelsen før Tour of Californias siste etappe. Colombianeren hadde også den gule ledertrøya etter seieren på mandagens fjelletappe, men mistet den til Van Garderen etter tempoen to dager senere.

Fredag greide ikke Van Garderen å henge med på Sky-lagets råkjør i fjellene. Den amerikanske BMC-stjernen var i mål som nummer sju og ble slått med ett minutt og 38 sekunder. Han er nå toer i sammendraget, 1.25 minutter bak Bernal.

Mye skal gå galt om Bernal ikke sikrer sin største triumf så langt i karrieren. Lørdagens avslutningsetappe er flat, og det er ventet at den blir avgjort i en massespurt. Der håper Alexander Kristoff å henge med i seierskampen.

Fredag tok Kristoff det rolig på sykkelsetet. UAE-rytteren var i mål som nummer 75 og var 18.34 minutter bak Bernal. Lagkamerat Sven Erik Bystrøm endte på 73.-plass.

(©NTB)