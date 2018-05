Varsler økt satsing på kvinnekombinert etter VM-ja

NTB Sport

Det ble klart på FIS-kongressen i greske Costa Navarino fredag.

– Det er på tide at hopp får flere VM-øvelser for kvinner, og vi er glade for at kvinnene slipper til i kombinert. Framover skal det bli like muligheter for alle utøverne, uavhengig av kjønn. Med dagens gode signaler fra FIS-kongressen ser vi svært positivt på dette, sier skipresident Erik Røste.

Det er en liten mulighet for at begge de to nye øvelsene kommer inn på VM-programmet allerede under neste års VM i Seefeld, men dette er opp til arrangøren å endelig bestemme.

– Dette er et stort steg for kombinert generelt og kombinert for kvinner spesielt, sier sportssjef i Norges Skiforbund, Ivar Stuan.

Han varsler at fredagens avgjørelse får konsekvenser for den sportslige satsingen til kombinert allerede fra kommende sesong.

– Vi vil allerede i vår ta ut en satsingsgruppe (for kvinner) for kommende sesong. Dette er juniorer som vil kunne delta i junior-VM i 2019 og i kontinentalcupen. Alle i kombinertleiren gleder seg over dette og neste steg nå er å få kvinnekombinert på programmet i Beijing 2022, sier Stuan.

Individuelt hopprenn for kvinner kom på VM-programmet for første gang i 2009. Amerikanske Lindsey Van tok gullet, mens Anette Sagen ble nummer tre.

FIS-kongressen vedtok også fredag et forslag fra skiforbundene i Norge, USA og Canada vedrørende større grad av kjønnsbalanse i styrende organer i internasjonal skiidrett.

Forslaget handlet blant annet om representasjon på fremtidige FIS-kongresser samt kjønnsbalanse i komiteer/utvalg og blant utøverrepresentantene.

(©NTB)