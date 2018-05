United-topp tror på TV-revolusjon

NTB Sport

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har store planer om å utvide dagens klubb-VM fra sju til 24 lag. Det røpet president Gianni Infantino nylig. Det kan føre til at turneringen vil utfordrer statusen til mesterligaen og europaligaen.

I et møte med fotballtopper fra hele verden sa Infantino nylig at globale investorer står klare til å spytte inn over 200 milliarder kroner i et fornyet konsept rundt klubb-VM samt en ny nasjonsliga, som skal spilles annethvert år.

En svært viktig del av pengestrømmen i internasjonal fotball kommer fra TV-rettigheter. Mens det tradisjonelle verdensmesterskapet som spilles hvert fjerde år vanligvis sendes av store nasjonale kringkastere, kan rettighetene til de nye FIFA-turneringene fort ende i hendene på strømmetjenester, som Amazon og Netflix.

Slagmark

Styreformann i Manchester United, Ed Woodward, tror såkalte «Over the top-plattformer», der blant annet lyd og video vises over internett uten å gå via TV-tilbydere eller kabelselskap, trolig er framtiden.

– Live-innhold vil bli slagmarken som avgjør hvilke plattformer som blir suksessfulle i et medielandskap som er i stadig utvikling. Vi tror direktesendt sportsinnhold vil bli stadig mer verdifullt i framtiden, sa Woodward da han hadde vært i samtaler med FIFA om utvidelsen av klubb-VM.

Woodward sier han tror konkurransen mellom strømmetjenestene og TV-selskapene vil fortsette å presse opp prisen på rettighetene.

Dersom FIFA vinner fram med sine ideer, tross motstand fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), planlegges det at den nye utgaven av klubb-VM er i gang fra 2021.

Turneringen vil bli spilt i enten juni eller juli hvert fjerde år, og inkluderer 12 europeiske lag, inkludert mesterligafinalister og vinnerne av europaligaen de siste fire sesongene.

Dersom en klubb kvalifiserer seg flere ganger, vil et nytt lag bli hentet inn basert på et rankingsystem.

Tjente mest

Ett av FIFAs lokkemidler for å få de store klubblagene til å tenne på ideen, er økningen av inntektene. Men Manchester United er mindre avhengige av nye inntekter, basert på tall som ble lagt fram torsdag.

Klubben forventer å generere mellom 575 millioner pund og 585 millioner pund i inntekter dette regnskapsåret, ifølge klubbens siste finansielle oppdatering.

United var også klubben som fikk inn mest penger fra TV-rettighetene og prispenger denne sesongen. Klubben hentet inn 149,8 millioner pund, litt mer enn byrival og seriemester Manchester City som fikk inn 149,4 millioner. Årsaken var at United ble oftere vist på britisk TV.

De kommersielle inntektene, samt inntekter fra utenlandske TV-rettigheter fordeles likt mellom de 20 klubbene i Premier League. Dette gir hver klubb rundt 40,8 millioner pund.

Halvparten av de engelske TV-rettighetene er delt likt mellom klubbene, noe som utgjør 34,8 millioner pund hver. 25 prosent fordeles avhengig av ligaplassering, mens de siste 25 prosentene fordeles ut fra hvor mange TV-viste kamper lagene har spilt.

