Røste valgt inn i FIS-styret

18 delegater sto som kandidater til de 16 styreplassene under FIS-kongressen i greske Costa Navarino. Fredag ettermiddag ble utfallet av avstemningen litt tidligere på dagen offentliggjort.

Røste fikk 112 stemmer av 121 mulige.

58-åringen overtar dermed posisjonen Sverre Seeberg har hatt siden 2004.

– Jeg er veldig motivert for å gjøre en jobb internasjonalt. Vi er en stor skinasjon, og i enkelte grener er vi dominerende. I årene jeg har vært president har jeg vært opptatt av at vi har et ansvar også for det internasjonale fellesskapet, sa Røste til NTB for en tid tilbake.

Med valget av Røste gikk skistyret tilbake til praksisen som i stor grad har handlet om at det er den sittende skipresidenten som skal være Norges kandidat til FIS Council.

Sverre Seeberg fortsatte å sitte i FIS Council, der han også har vært visepresident, også etter at han gikk av som president i Norges Skiforbund.

