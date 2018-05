Moore fikk managerjobben i WBA

NTB Sport

44-åringen fikk ansvaret på midlertidig basis da Alan Pardew mistet jobben i begynnelsen av april. Laget viste sterk form i sesongavslutningen og beseiret blant annet Manchester United og Newcastle, men WBA endte likevel sist og rykket ned.

Klubben har nå avgjort at Moore er rett mann til å lede laget i forsøket på å rykke rett opp igjen.

– Jeg er svært stolt over å takke ja til jobben. Det er en viktig sommer foran oss, og mye hardt arbeid venter. Jeg skal gjøre alt for å sørge for at vi står godt rustet foran sesongen som venter i mesterskapsserien, sier Moore.

– Vi gleder oss til å se fortsettelsen av det utmerkede arbeidet Darren gjorde som midlertidig manager, sier klubbdirektør Mark Jenkins.

(©NTB)