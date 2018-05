McClaren overtar QPR

NTB Sport

Klubben bekreftet fredag ansettelsen av 57-åringen som ny manager. Det blir hans niende jobb som hovedtrener i et klubblag. I tillegg var han Englands landslagssjef fra 2006 til 2007.

– Det er flott å være tilbake som manager, og det er en utfordring som inspirerer meg, sier han til klubbens nettsted.

– Det viktigste er å vinne fotballkamper, men jeg vil også gjøre det med stil.

London-klubbens sportsdirektør Les Ferdinand sier at han gleder seg over ansettelsen ettersom McClaren har rykte for å utvikle unge talenter.

– Ser man på den lave snittalderen i troppen, og de mange talentene på vei opp, så er han perfekt valg for oss, sier Ferdinand.

McClarens har hatt trenerjobber i Nederland og Tyskland i tillegg til England. Hans forrige managerjobb var i Derby og tok slutt for ett år siden.

QPR ble nummer |16 i mesterskapsserien sist sesong.

(©NTB)