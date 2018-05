Keeperveteran langt nede etter VM-vraking

NTB Sport

31 år gamle Hart, som har vært Englands førstekeeper i en årrekke, voktet målet både under VM-sluttspillet i 2010 og 2014. Siden har karrieren hatt en nedadgående kurve.

Manchester City-manager Pep Guardiola sendte veteranen ut på lån da han kom til klubben, og siden har ikke Hart voktet de lyseblås mål.

Onsdag kom en ny nedtur med VM-vrakingen.

– Jeg skal ikke lyve, det føles håpløst, skriver Hart på Instagram ledsaget av et bilde av det engelske landslagsemblemet.

– Etter å ha brukt to år på å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon, er dette vanskelig å svelge, tilføyer han.

Hart tilføyer at han er stolt over å ha bidratt til hjemlandet kvalifiserte seg for sluttspillet i Russland. 31-åringen spilte ni av ti kvalkamper.

Denne sesongen fikk han med seg 19 av 38 kamper for West Ham i Premier League.

