Planica knuste Trondheims VM-drøm

Det ble klart etter at de 16 medlemmene i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde avgitt sin stemme under FIS-kongressen i greske Costa Navarino.

Planica fikk ni stemmer, mens seks av styremedlemmene gikk for den norske søknaden.

– Vi gratulerer Planica med VM i nordiske grener i 2023. Dette ble akkurat så jevnt som vi hadde trodd på forhånd. Samtidig vil jeg takke alle involverte i Trondheim for en kjempejobb. Jeg har aldri opplevd et større engasjement i noe prosjekt enn det jeg har opplevd i Trondheim og Trøndelag, og alle bør være stolte over den jobben som er gjort, sier skipresident Erik Røste.

Trondheim søkte også om å få arrangere VM i 2021. Da gikk tyske Oberstdorf seirende ut av stemmekampen under kongressen i mexicanske Cancún.

På den norske nasjonaldagen måtte VM-sjef Guri Hetland, Trondheim-ordfører Rita Ottervik og resten av delegasjonen fra trønderhovedstaden bokføre et nytt stemmenederlag.

Stemmefiske

Hetland og hennes støttespillere har de siste dagene jobbet hardt for å sikre Trondheim den nødvendige støtten i FIS-styret. Det har hele veien ligget an til at avstemningen ville bli svært jevn.

Da den norske VM-søknaden ble presentert tirsdag, var langrennsdronningen Marit Bjørgen én av mange stjerner som snakket Trondheims sak. I presentasjonsvideoen bidro både kronprins Haakon, Bjørn Dæhlie og den russiske skipresidenten Jelena Välbe.

Dæhlie og Välbe var to av de fremste medaljesankerne sist Trondheim arrangerte ski-VM i 1997.

Spilte på følelser

Seefeld (Østerrike) og nevnte Oberstdorf står som arrangører for de to kommende verdensmesterskapene i nordiske grener. I den norske VM-søknaden har man hele veien pekt på at det er naturlig å legge 2023-VM til Skandinavia framfor en ny runde i Mellom-Europa.

I tillegg har VM-sjef Guri Hetland og hennes støttespillere trukket fram det norske folks entusiasme for skiidrett og den folkefesten et mesterskap i Trondheim vil gi.

Tidligere i uken hevdet skipresident Erik Røste i et intervju med NTB at infrastrukturen ligger bedre til rette i Trondheim enn nesten noe annet sted.

De argumentene nådde man ikke gjennom med. Planica hadde fire mislykkede VM-søknader før slovenerne endelig lyktes torsdag. Mange har ment det var på tide å gi Planica et verdensmesterskap. Den tanken fikk flertall i FIS-styret.

Øremerkede penger

Den slovenske skimetropolen har det meste av anlegg på plass. Det ville ikke vært tilfelle om Trondheim hadde vunnet fram. Regjeringen hadde lovet 180 millioner kroner til utbedring av anlegget i Granåsen, men disse pengene var øremerket et VM i 2023.

Mange vil mene Trondheim står svært sterkt om trønderne satser mot mesterskapet i 2025.

Norge har arrangert ski-VM fem ganger tidligere, sist i 2011. Da var Oslo arrangør.

VM i nordiske grener består av langrenn, kombinert og hopp.

