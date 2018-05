Canada sendte russerne ut av VM

NTB Sport

Russland var ikke i ledelsen en eneste gang, men kom flere ganger tilbake. I sudden death måtte imidlertid de russiske OL-gullvinnerne gi tapt. I canadisk overtall ble Ryan O'Reilly matchvinner.

Torsdagens kvartfinaleduell gikk mellom de to landene som har vunnet suverent flest VM-titler. Russland har i alt blitt verdensmester i ishockey 27 ganger dersom man teller med de 22 titlene som ble vunnet av daværende Sovjetunionen. Canada kan vise til 26 VM-gull.

Kampen var knapt fem minutter gammel da canadierne tok ledelsen. Superstjernen Connor McDavid sendte pucken til Colton Parayko, som hamret den forbi Russlands sisteskanse til 1-0. Scoringen kom i overtallsspill.

Canada slo til igjen i overtall i annen periode. Nok en gang noterte 21-årige McDavid seg for en assist. Han spilte på tvers til Ryan Nugent-Hopkins.

De russiske OL-mesterne var ikke helt rystet, og bare et minutt senere reduserte de til 1-2. Ilja Mikhejev sto for målet som brakte spenningen tilbake i kvartfinalen. Aleksander Barabanov gjorde så 2-2 mot slutten av perioden.

I tredje periode gjorde russerne flere comeback. Kyle Torris ordnet canadisk 3-2-ledelse, men Sergej Andronov utlignet kjapt til 3-3. Canada var foran igjen da Pierre-Luc Dubois gjorde 4-3. Nok en gang svarte Russland raskt og fikk 4-4 ved Anisimov, men i sudden death var det slutt.

Også USA er klar for VM-semifinale. Det ble klart etter 3-2-seieren over Tsjekkia. Patrick Kane gjorde oppgjørets avgjørende scoring et snaut kvarter før slutt. Tsjekkerne snudde 0-2 til 2-2 med to scoringer i midtperioden, men kom ikke lenger enn det.

De to andre kvartfinalene går senere torsdag. Da skal Finland bryne seg på Sveits, mens regjerende mester Sverige møter Latvia.

(©NTB)