Bayern-spiss slutter på landslaget etter VM-vraking

Wagner fikk sin landslagsdebut så sent som i fjor. Han står med fem mål på åtte kamper for Tyskland, men under sommerens VM i Russland blir han ikke å se.

– Jeg slutter på landslaget med umiddelbar virkning. Det er tydelig at min åpne, ærlige og direkte væremåte ikke blir satt pris på av ledelsen. Det ville vært løgn om jeg sa at jeg ikke er skuffet. VM hadde vært en fantastisk greie å være med på, sier Wagner.

– Men jeg kan ikke ta det altfor tungt. Som jeg har sagt mange ganger før, finnes det andre ting i livet som er mye viktigere enn fotball, legger han til.

Spissen var i fjor sommer med da Tyskland vant kontinentcupen (prøve-VM). I januar kom han tilbake til Bayern München etter mange sesonger i andre tyske klubber.

