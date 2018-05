Universitet betaler fire milliarder til turnleges overgrepsofre

NTB Sport

Det er den mest omfattende overgrepssaken i idrettshistorien.

Universitetet er blitt enig med advokater for de 332 kjente ofrene for legens overgrep om erstatningssummen. 425 millioner dollar vil bli utbetalt til ofre som har meldt krav, mens 75 millioner dollar settes til side for å dekke eventuelle framtidige krav.

Advokatenes honorarer skal også tas fra potten på 500 millioner dollar.

– Vi beklager på det sterkeste overfor alle ofrene og deres familier for det de har vært gjennom, og vi beundrer motet som skulle til for å stå fram med deres opplevelser, sier universitetets styreleder Brian Breslin.

– Vi anerkjenner behovet for endringer i vårt universitetsområde og i samfunnet når det gjelder bevissthet om overgrepsproblematikken.

Erstatningssummen overgår klart de drøyt 100 millioner dollar Penn State-universitetet betalte for til minst 35 ofre for Jerry Sandusky, som var assistenttrener for universitetets lag i amerikansk fotball. Han begikk gjennom mange år seksuelle overgrep mot unge gutter han hadde ansvaret for.

Nassar, som var medisinsk ansvarlig for unge turnere ved Michigan State-universitetet og i USAs landslag, er dømt til livstids fengsel for sine overgrep mot hundrevis av jenter og kvinner. Flere av hans ofre er OL-gullvinnere.

Det er ikke oppgitt hvordan pengene skal fordeles eller hvordan universitetet skal finansiere oppgjøret.

