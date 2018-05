Tønne-dobbel da Ranheim vant igjen

NTB Sport

Etter Tønnes dobbel satte Aslak Fonn Witry inn 3-0 med et presist langskudd fem minutter før slutt. Daouda Bambas scoring rett før slutt ble bare et trøstemål for hjemmelaget.

Ranheim har imponert uansett arena og 10 poeng på fem kamper både ute og hjemme. Totalt holder det til 3.-plass med bare Brann og Rosenborg foran.

Tønne ga gjestene ledelsen etter snaut halvspilt første omgang. Han viste både muskler og vilje da han i kamp med to hjemmespillere gikk opp ved nærmeste stolpe og stusset Daniel Kvandes hjørnespark i mål via en forsvarer.

Noen minutter senere haltet hjemmelagets Amidou Diop av banen etter å ha fått en smell. Det så ikke lovende ut for hjemmelaget, men etter halvtimen spilt var det bare en kjemperedning av keeper Even Barli som berget Ranheim-ledelsen.

Bamba sentret til Stian Semb Aasmundsen, som sendte en følsom ball i bakrom. Bak forsvaret møtte Bamba ballen på hel volley fra hjørnet av femmeteren, men Barli var lynraskt ute med armen og slo skuddet unna.

Opp

– Vi åpnet bra, men siste del av omgangen var KBK best. Vi må opp igjen, ellers kommer en utligning, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport i pausen.

Det var Kristiansund som kom til de farlige sjansene fra start i 2. omgang. Baba nikket rett utenfor på et innlegg fra høyre, men var litt for røff i duellen og ble avblåst.

Presset av samme Bamba beinet Christian Eggen Rismark ballen mot eget mål, men Barli var ute i full strekk og slo ballen utenfor stolpen.

Straffet

I stedet scoret Ranheim igjen etter en drøy time. Kim Ove Riksvold stormet inn i feltet fra venstresiden. I forsøket på å stoppe ham traff Bent Sørmo standfoten hans, og straffesparket var klart. Tønne la ballen til rette og sendte den i mål via keeper Sean McDermott og stolpen.

Kristiansand ga ikke opp forsøket på å gi hjemmesupporterne blant de 4234 på tribunene noe å juble for på fotballens festdag, og Sondre Sørli sendte et langskudd rett utenfor krysset.

Det var gjestene som scoret også kampens tredje mål da Witry omsatte innbytter Øyvind Alseths innlegg i scoring. I det 88. minutt traff Bamba omsider, men da var det for sent.

