Nadal enkelt videre i Roma

Nadal jakter sin første triumf i Roma siden 2013. Han har vunnet tittelen åtte ganger i karrieren. Verdenstoeren knuste Dzumhur 6-1, 6-0 på grusdekket i Roma. Nå venter enten Denis Shapovalov fra Canada eller Robin Haase fra Nederland i neste runde.

Nadal slo hardt tilbake etter at hans seiersrekke på grus ble brutt i kvartfinalen i Madrid sist fredag. Han ville nok gjerne fått sjansen til revansj mot Dominic Thiem, som stoppet den rekordlange rekken på 50 strake settseirer på samme underlag, men Thiem forsvant ut av Masters-turneringen i Roma onsdag.

Dårlig oppførsel

Den italienske hjemmefavoritten Fabio Fognini vant til publikums store glede 6-4, 1-6, 6-3 over Thiem, som ikke tok motgangen særlig godt. I frustrasjon knuste han underveis i kampen racketen sin og ga bitene til en tilskuer.

I kvinneklassen vant verdensener Simona Halep like overbevisende som Nadal. Hun slo Naomi Osaka 6-1, 6-0 i sin første kamp. Rumeneren må ta seg til kvartfinale for å beholde førsteplassen på rankingen.

Det var dagen for dårlig oppførsel i Roma. Osaka kastet racketen i sinne da Halep brøt hennes serve for tredje gang.

Ødela dommerstolen

Enda verre reagerte tidligere verdensener Karolina Pliskova. Hun ødela dommerstolen etter at hun tapte for greske Maria Sakkari.

På stillingen 5-5 i avgjørende sett fikk Pliskova et slag feilaktig dømt ut. Verken linjedommer eller hoveddommer klarte å finne merket etter ballen. Pliskova argumenterte sterkt for at hun skulle tildeles poenget, men ble ikke hørt.

Etter å ha tapt kampen slo hun dommerstolen gjentatte ganger med racketen.

Sakkari tok sin første seier noensinne mot en topp-fem-spiller.

