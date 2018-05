Myrhols målshow hjalp Skjern til finale

NTB Sport

De to lagene møttes for tredje gang på seks dager. De sto med en seier hver i semifinalene før Bjerringbro-Silkeborgs finalemotstander skulle kåres. Med tre mål på mindre enn et minutt vel halvveis i 2. omgang sendte Myrhol hjemmelaget foran for godt.

Innledningsvis lyktes Ole Erevik i GOG-målet bedre enn vertenes keeper Emil Nielsen, og det bidro til at gjestene fra Fyn hadde overtaket i en ganske jevn kamp. Ved pause var forspranget på tre mål (17-14).

Vel halvveis i annen omgang ledet GOG 26-25, men så begynte Nielsen å storspille mens lagkaptein Bjarte Myrhol dunket inn tre scoringer på 52 sekunder og vendte kampen til 28-26 med sitt ekte hattrick.

Tangen bidro også offensivt da Skjern dro fra, godt hjulpet av Nielsens redninger som tok motet fra gjestene.

Krefter

Myrhol scoret sju mål og Tangen to. Anders Eggert var hjemmelagets toppscorer med ni mål, men åtte av dem kom på straffekast.

Før kampen spådde Myrhol at GOG ville få problemer med kreftene.

– Det er ingen sak for oss. Vi har hatt tett program hele sesongen med mesterligakamper, men jeg tror det er første gang GOG spiller tre kamper på seks dager. Jeg lurer på hvordan de vil mestre det, sa Myrhol til Skjerns nettsted.

I skyggen

Erevik reddet 10 av 29 skudd, men kom likevel i skyggen av Nielsen. Magnus Jøndal scoret fem mål, Henrik Jacobsen fire og Gøran Johannessen ett for GOG, som må nøye seg med å møte Aalborg i kamp om bronsen.

Skjern kan bli dansk mester for første gang siden 1999. Første finale i best av tre spilles på hjemmebane søndag. Returkampen spilles 29. mai, mens eventuell tredje og avgjørende kamp går i Skjern 3. juni.

(©NTB)