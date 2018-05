Lionel klar for Elitloppet

NTB Sport

Det skjer siste søndagen i mai med en førstepremie på 3 millioner svenske kroner.

Lionel, oppkalt etter den argentinske fotballguden Lionel Messi, har dermed muligheten til å bli den tredje norske hesten som vinner verdens største sprintløp for eldre hester. Rex Rodney (1986) og Steinlager (2005) har klart bragden før.

– Det betyr mye for Solvalla å ha en norsk hest på startstreken. Ikke bare er Lionel en internasjonal topphest, hans eier og kusk Gøran Antonsen byr på seg selv og viser at selv med beskjedne midler er det mulig å oppleve den ultimate travdrømmen, sier banens sportssjef Anders Malmrot til Equus.

60.000

Han legger ikke skjul på at en norsk deltaker trekker tusenvis av nordmenn over grensen for å oppleve verdens største travfest tre dager til ende. 60.000 tilskuere og en spilleomsetning på mellom 350 og 400 millioner kroner gjør Elitloppet-helgen til en folkefest. Det er også sommerhalvårets største idrettsarrangement i Sverige.

– Nordmenn er viktig for oss. Ikke bare økonomisk, men de er også garantister for god stemning, understreker Malmrot.

Han ønsket også den norske verdensrekordholderen Ferrari B.R. på startstreken, men kusk og trener Per Oleg Midtfjeld vendte tommelen ned mandag etter hestens galopp i Copenhagen Cup.

Ventet

– Det var en lettelse da Malmrot ringte og inviterte oss, men etter min mening burde billetten kommet tidligere. Det finnes ikke 16 hester i verden som er bedre enn Lionel, sier Gøran Antonsen til Equus.

Østfoldingen sendte sin stjerne til Frankrike for fire år siden, og siden har 8-åringen tjent over 12 millioner. Årets sesong har hittil vært en skuffelse med galoppen i Prix d’Amérique som den største nedturen. Nå venter Elitloppet.

– Det er ubeskrivelig å få en sjanse til å være med i Elitloppet. Jeg er oppvokst ved grensen, og en tur til Solvalla siste helgen i mai var den store ungdomsdrømmen. Nå skal jeg delta med en topphest jeg selv eier. Det er bare å klype seg i armen, sier 30-åringen.

