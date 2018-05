Hulk-dobbel ikke nok for Shanghai

NTB Sport

Kashima Antlers tapte 1-2 i returkampen onsdag, men den japanske klubben vant 4-3 sammenlagt og tok den siste kvartfinaleplassen.

Hulk mistet første kamp i Japan på grunn av skade, men han satte fart i laget i sitt comeback og scoret allerede etter sju minutter. Lagets andre dyrekjøpte brasilianer, Oscar, var derimot skuffende anonym.

Shanghai sløste med sjansene, og Kashima kontret inn utligningen ved Shoma Doi. Dermed var Hulks vinnermål på straffespark for lite.

Shanghai, som leder den kinesiske superligaen, slo følge med regjerende seriemester Guangzhou Evergrande ut av turneringen i åttedelsfinalen.

I den andre åttedelsfinalen avgjort onsdag vant Suwon Bluewings 3-0 hjemme over Ulsan og gikk videre med 3-1 sammenlagt i et oppgjør mellom to koreanske lag.

I kvartfinalene i august og september er det to lag fra Sør-Korea (Jeonbuk og Suwon), to fra Iran (Persepolis og Esteghlal), to fra Qatar (Al-Sadd og Al-Duhail), ett fra Kina (Tianjin Quanjian) og japanske Kashima Antlers. Det blir fortsatt regional seeding i trekningen, slik at det blir to semifinalister fra Vest-Asia og to fra Øst-Asia.

