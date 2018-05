Hammarby økte ledelsen

NTB Sport

Mats Solheim spilte hele kampen for Hammarby, mens Sander Svendsen spilte en halvtime som innbytter da laget tok sin åttende seier på ni seriekamper og skaffet seg seks poengs forsprang til serietoer AIK.

Malmö var tilbake på arenaen der laget for en snau uke siden tapte 0-3 i cupfinalen for Djurgården. Siden er Magnus Pehrsson, som i fjor førte Malmö til klubbens 20. seriegull, byttet ut. Sportsdirektør Daniel Andersson hadde ansvaret onsdag.

– Jeg vil se en reaksjon, sa han. Spillerne gjorde da også sitt beste og tok ledelsen to ganger (ved Søren Rieks og Mattias Svanberg), men det holdt ikke mot Hammarby.

Tidligere Haugesund-spiller Nikola Djurdjic utlignet de to første gangene, mens Pa Dibba satte inn 3-2 i det 70. minutt. Det gjorde han et par minutter etter at Malmö-spiller Lasse Nielsen ble utvist.

Mens Hammarby topper tabellen, er Malmö på nedre halvdel.

