Høiland herjet i rogalandsderbyet

NTB Sport

Høiland herjet med en av sine tidligere klubber foran 15.835 tilskuere på Viking stadion. Lerkendal var den eneste eliteseriearenaen med høyere publikumstall onsdag. Viking-trener Bjarne Berntsen likte at laget innfridde for fulle tribuner.

– Det føles utrolig godt, sa Berntsen til NTB.

– Jeg sa det til spillerne: Det er dere som har fått publikum tilbake på stadion. Nå må dere gå ut på banen og vise at dere setter pris på dette. Og for et svar spillerne ga publikum, la Berntsen til.

Han frydet seg over det de mørkeblå viste i starten. Det sto 3-0 etter bare et kvarter.

– Vi gikk rett i strupen på Ulf og ga publikum det de ville ha, sa Høiland til NTB.

Glitrende

– Starten var glitrende. Flotte mål, gode gjenvinninger og bra «trøkk», sa Berntsen.

Fredrik Torsteinbø, Julian Ryerson og Høiland (straffe) så ut til å ha punktert kampen. Høiland gjorde også 4-0 før pause, men to reduseringer skapte snev av nerver før Høiland fjernet siste rest av spenning om utfallet.

Viking er nå bare ett poeng bak serieleder Aalesund, som måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Strømmen foran 5485 tilskuere. Pape Habib Gueye og Holmbert Aron Fridjonsson scoret for sunnmørslaget.

Sandnes Ulf var bare poenget bak Viking før kampstart, men falt til 4.-plass med dårligere målforskjell enn Ull/Kisa. Sistnevnte vant 2-0 borte mot Mjøndalen med mål av Nicolay Solberg og Martin Torp.

Klatret

Denny Antwi scoret to ganger da Åsane vant 4-1 borte mot Sogndal. Tidligere landslagsspiller Erik Huseklepp scoret også. Med seieren klatret Åsane til 5.-plass, men det er hele ni poeng opp til tabelltopp.

Mohammed Ahamed Jama scoret for begge lag da hans Tromsdalen tapte 1-2 hjemme for Levanger. Robert Stene ble matchvinner i siste minutt.

Tromsdalen har bare Florø (tapte 0-2 for Nest-Sotra) bak seg på tabellen. Kongsvinger tok nemlig en etterlengtet 2-1-seier i hedmarksoppgjøret mot HamKam, som har kommet kraftig ned på jorda etter cuptriumfen mot Sarpsborg.

Jerv vant 1-0 over Notodden og klatret til midten av tabellen.

Strømmen, HamKam og Kongsvinger er ett poeng foran Tromsdalen, to foran Florø.

(©NTB)