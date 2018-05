Gabrielsen og Hestad ordnet etterlengtet Molde-opptur

NTB Sport

– Det var kjempeartig i dag. Jeg er veldig, veldig godt fornøyd med denne gjennomføringen, spesielt i en tid der det har vært litt spørsmål rundt oss, sa Molde-trener Solskjær til Eurosport.

Molde kom til 16.-mai-kampen mot drammenserne med flere tøffe resultater i ryggen. Solskjær og co. hadde ikke vunnet siden 6-1-kampen mot Træff i cupen 18. april. 0-0 mot Vålerenga (b), 0-1 mot Odd (h), 0-1 mot Brattvåg (cupen), 2-2 mot Sarpsborg (b) og 1-2 mot Bodø/Glimt (h) var fasit før kampstart, men onsdag sørget kaptein Gabrielsen og Hestad for at MFK-fansen endelig kunne juble.

Molde og trener Solskjær har vært under økende press, men laget kan nå håpe på at trenden er snudd. MFK har ni poeng opp til Brann på tabelltoppen. Avstanden opp til Rosenborg på annenplass er fire poeng.

Skuffet Skullerud

Strømsgodset og Tor Ole Skullerud er inne i en tung rekke. Godsets forrige trepoenger kom mot Odd (3-0) 15. april. Godset ligger på 12.-plass med sine ni poeng, kun to poeng over Stabæk på kvalifiseringsplass.

– Vi klarte ikke å stå imot i 2. omgang. Vi hadde håp om å komme sterkt ut etter pause, men det klarte vi dessverre ikke. Molde var bra, men vi kom ikke skikkelig tilbake etter å ha havnet under. Det er skuffende. Vi må komme oss etter dette. Vi må begynne å ta poeng snart, sa Godset-trener Skullerud.

Onsdagens match var jevnspilt før pause. Første omgangs største sjanse kom da Erling Braut Håland kom alene mot Espen Bugge Pettersen i gjestenes bur i det 22. minutt, men Molde-spissen avsluttet svakt utenfor fra god posisjon.

Kort tid i forveien hadde Molde-back Kristoffer Haugen tatt telling. Den tidligere Viking-spilleren måtte ut med skade.

Hestad sentral

Håland fikk nesten servert en stor scoringsmulighet minuttet før pause. Godset-spiller Eirik Ulland Andersen spilte et farlig tilbakespill mot keeper Pettersen, men sisteskansen kastet seg fram og fikk klarert like foran Moldes unge spiss.

Bortelaget fra Drammen hadde mindre å by på før pause. Bassel Jradi vartet opp med et fint skudd fra distanse tidlig i kampen, men Andreas Linde i Molde-buret hadde god kontroll.

Molde skapte en stor mulighet ti minutter etter hvilen. Petter Strand la inn fra venstre, men Mattias Moströms harde avslutning ble reddet av Pettersen.

Minuttet etter fikk hjemmelaget hull på byllen. Eirik Hestad spilte ballen gjennom til Gabrielsen. Molde-kapteinen svarte med å sette inn 1-0 på kontrollert vis.

Og hjemmelaget ga seg ikke med det. Elleve minutter før full tid sørget Hestad for å fastsette resultatet til 2-0. Fredrik Brustads skudd ble reddet av Pettersen, men på returen var midtbanemannen Hestad sikker.

Godset prøvde å mobilisere til en sluttspurt, men uten å lykkes. Dermed kunne MFK juble.

(©NTB)