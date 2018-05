Dagbladet: FIS sa ja til klassisk sprint

NTB Sport

Det melder avisen onsdag. Dagbladet skriver at Vegard Ulvang, lederen for FIS' langrennskomité, ble avgjørende i beslutningen da han foreslo et kompromiss.

Hans forslag om å droppe skiathlon og klassisk sprint fra junior- og U23-VM, samt de mindre konkurransene, mot å beholde begge distansene i seniormesterskapene, ble til slutt hørt av komiteen.

Avgjørelsen ble tatt under FIS-kongressen i greske Costa Navarino onsdag.

Beslutningen om å beholde den klassiske sprinten er godt nytt for Johannes Høsflot Klæbo. Han har vært kongen av klassisk sprint og vant alle de fem internasjonale sprintene han startet i sist vinter.

Unggutten får dermed muligheten til å bruke det etter hvert velkjente «Klæbo-klyvet» opp bakkene.

(©NTB)