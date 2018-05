Bendtner i gryende VM-form

NTB Sport

1-0-scoringen etter 12 minutter kom etter et strålende Rosenborg-angrep. Hjemmelaget var tilbake i 4-3-3-formasjon, og målet var som å se Rosenborg i glansdagene. Ballen ble rullet opp på venstresiden, Yann Erik de Lanley fant Birger Meling og venstrebacken fikk slått presist inn med venstrefoten.

Bendtner møtte ballen perfekt og satte ballen sikkert i mål med høyrefoten fra kloss hold.

Det var Bendtners tredje seriemål for sesongen, og det var ett han trengte. 30-åringen er tatt ut i Danmarks bruttotropp til sommerens VM-sluttspill i Russland, men troppen skal reduseres fra 35 til 23 spillere, og Bendtner bør vise seg fram for å sikre seg trener Åge Hareides gunst.

Bendtner gjorde jobben sin på beste vis i 1. omgang, og det var en av hans bedre omganger for sesongen. Dansken ble byttet ut med Alexander Søderlund med 20 minutter igjen å spille.

Det var et godt trekk. Bare fire minutter senere la Søderlund på til 3-0 med sin tredje for året.

14 minutter tidligere hadde Pål André Helland gjort 2-0. Igjen var Birger Meling nest sist på ballen. Scoringen var glitrende i all sin finesse, og Helland lurte på bort det som var av Lillestrøm-forsvarere.

Variabelt

Det Bendtner og Rosenborg har prestert så langt i sesongen har vært variabelt. Rosenborg har fått kritikk for manglende offensiv samhandling, og scoringen til Bendtner var et bevis på at ikke alt det positive er glemt.

Selv om Rosenborg tidvis lignet mer på seg selv igjen, ble et defensivt Lillestrøm på ingen måte utspilt på Lerkendal. Rosenborg var heldig som slapp med skrekken etter seks minutters spill. Svakt forsvarsspill gjorde at Thomas Lehne Olsen kom helt alene med André Hansen, men spissen viste ikke ro og styrke da han satte ballen halvmeteren utenfor. Større og bedre sjanse skal det godt gjøres å få.

Det vil si: Lillestrøm fikk en gedigen dobbeltmulighet rett før Søderlund punkterte kampen også. Først var det Erling Knudtzon som bommet, deretter var Simen Kind Mikalsen sin tur.

Sterk statistikk

Rosenborg har ikke scoret flere enn 16 mål på de ti første kampene, men laget har også bare sluppet inn fem. Forsvaret har vært tett etter at Even Hovland ble hentet inn fra Sogndal.

Det var slett ingen overraskelse at Rosenborg skulle slå Lillestrøm. Rosenborgs statistikk hjemme mot Lillestrøm er kruttsterk. RBK har resultatrekken 26-15-4 på Lerkendal. Lillestrøm har ikke slått Rosenborg i en obligatorisk kamp på 10 år.

Det gikk ikke denne gangen heller.

