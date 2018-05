Dopingtatte Guerrero mister likevel VM

NTB Sport

Dermed ryker også sommerens mesterskap i Russland for den peruanske landslagskapteinen.

Guerrero, som til daglig spiller i den brasilianske klubben Flamengo, testet positivt på stoffet benzoylecgonin, som blant annet finnes i kokain, etter en VM-kvalifiseringskamp mot Argentina 5. desember i fjor.

Opprinnelig ble spissen utestengt i et år, men FIFA halverte straffen etter at Guerrero, som hevder seg uskyldig, anket saken. Dermed så det lenge pent ut for Guerreros deltakelse i VM, og søndag var han også blant de 25 navnene i Perus foreløpige tropp.

Verdens antidopingbyrå (WADA) anket imidlertid FIFAs avgjørelse til CAS, som nå har kommet til at den tidligere Bayern München-spilleren skal utestenges i 14 måneder. Med seks måneder unnagjort, gjenstår åtte måneder av straffen.

CAS bemerker at de ikke mener Guerrero inntok det forbudte stoffet for å fremme sine prestasjoner på fotballbanen.

– Likevel mener dommerne at spilleren har skylden for at han fikk i seg stoffet, og at han kunne forhindret regelbruddet, skriver CAS i en uttalelse.

Peru skal møte Australia, Danmark og Frankrike i sine kamper i gruppespillet.

(©NTB)