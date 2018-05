Ørn bekymret over kutt fra Grande

NTB Sport

Stein Ørn som mest kjent som trener for stesønnen Alexander Kristoff er ikke nådig i sin kritikk etter at kulturministeren har gitt Tour des Fjords betydelig mindre pengestøtte bare to uker før rittet skal arrangeres.

– Jeg er dypt bekymret for det som nå har skjedd. Det gir inntrykk av at statsråden bør sette seg bedre inn i hva som er realiteten for norsk sykkelsport, sier Ørn til VG.

Ørn er ved siden av å være trener for Kristoff svært sentral i sykkelmiljøet i Rogaland. Han mener avgjørelsen om å kutte 950.000 kroner i den statlige overføringen til Tour des Fjords slik at Ladies Tour of Norway kan få mer, er svært uheldig.

Kulturministeren tar ikke fra de rike og gir til de fattige. Hun tar fra de fattige og gir til andre fattige, argumenterer Ørn.

– Disse rittene er avhengige av forutsigbarhet i bevilgningene. Da kan man ikke ta bort én million kroner et par uker før rittet skal arrangeres, uten at det er gitt noen signaler om dette i forkant, sier han.

Storrittet i nord, Arctic Race of Norway, derimot får 15 millioner kroner i støtte. De andre store sykkelrittene i Norge må dele en pott på fem millioner kroner årlig fra kulturdepartementet.

Det er fordelingen av denne potten som er blitt endret på rett før Tour des Fjords: Totalen er den samme, men kvinnerittet i Halden får mer, mens herrene får mindre.

