Thoresen: – Vi var aldri i nærheten av kvartfinale

3-0-seieren over Sør-Korea gjorde at Norge berget plassen i A-VM med et lite nødskrik.

Thoresen og Norge hadde press på seg foran mandagens avslutningskamp i Herning.

– Jeg synes at vi taklet presset bra og er stolt av gutta. Jeg er glad på norsk hockeys vegne, og at vi klarte å leve med presset, sa Petter Thoresen til Viasat.

Han sa at Norge drømte om å holde seg i A-VM foran den siste kampen mot Sør-Korea, og det klarte laget.

Men Thoresen erkjente at Norge var et stykke bak de beste denne gangen. Målsettingen om kvartfinaleplass var aldri realistisk å oppnå.

– Vi ble veldig hardt straffet for utvisninger mot gode lag, og vi ble litt for små målt opp mot de beste i år. Vi var egentlig aldri nær en plass i kvartfinalen. Akkurat nå er det klasseforskjell mellom Norge og de beste i verden. Vi er sårbare når vi har en 5-6-7 mann som av ulike årsaker er borte fra laget og som kunne ha vært gode nok for Norge, sa Petter Thoresen.

