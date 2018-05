Sapporo vurderer å utsette OL-søknad

NTB Sport

Sapporo, som var OL-arrangør i 1972, synes å ha bestemt seg for å vente ytterligere fire år med sin planlagte OL-søknad, slik at høyhastighetstog og nye veiprosjekter i byen rekker å bli ferdigstilt.

Med den nye infrastrukturen på plass vil Sapporo trolig ha en større sjanse for å få tildelt vinterlekene.

– Byutviklingen i Sapporo vil neppe stå ferdig i 2026, sa borgermester Katsuhiro Akimoto da han holdt felles pressekonferansen med landets OL-sjef Tsunekazu Takeda.

– Innen 2030 vil disse prosjektene til en viss grad stå ferdige, så i øyeblikket diskuterer vi om vi skal gå videre med søknaden for 2026 eller se mot 2030 i stedet, tilføyde Akimoto.

Han insisterte på at Sapporo inntil videre ikke har skrinlagt en 2026-søknad.

Det faktum at både årets vinter-OL (Pyeongchang) og lekene om fire år (Beijing) går i Asia, kan samtidig tale mot at Sapporo får sjansen i 2026. Med til historien hører det også at sommer-OL i 2020 arrangeres i Tokyo.

– Vi har nå fått høre fra representanter for Sapporo at byen vil ha et bedre forberedt miljø i 2030, sa OL-sjef Takeda mandag.

Han pekte videre på at tilgangen til nettopp høyhastighetstog vil veie tungt i en eventuell OL-søknad.

