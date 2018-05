Patrick Thoresen tilbake i Storhamar

NTB Sport

Det bekrefter Hamar-klubben selv på klubbens nettsider mandag.

Patrick Thoresen startet i Storhamar forrige sesong, men fra nyttår gikk han til gamleklubben SKA St. Petersburg i KHL og avsluttet sesongen der. Nå er det på ny duket for Hamar-retur.

– Vi vet hva Patrick står for, og hva han kan levere både på og av isen. Han blir en viktig brikke for oss, og vi gleder oss til å ha #41 i gult og blått de neste to sesongene. Han har signert en kontrakt uten noen form for klausuler, forteller en fornøyd Sjur Rakstad-Larsen i klubbens sportsutvalg til SIL.no

34 år gamle Thoresen takket nei til spill for Norge i ishockey-VM i Danmark av familiære årsaker.

– Jeg er glad for å ha kommet til enighet med Storhamar om de neste to sesongene. Gleder meg til å ta fatt på treningsarbeidet sammen med gutta, og være med å forsvare både seriegull og NM-gull. Vi skal alle forstå at det er nå jobben begynner, det er vanskeligere å forsvare gull enn å vinne dem som utfordrer. Men, jeg er stort tro på at vi kan gjøre dette sammen, og jeg skal bidra med mitt både på og utenfor isen, sier han i en kommentar.

Thoresen fikk med seg 23 kamper, sju mål og 18 assist for Storhamar før han gikk til SKA St. Petersburg. Han hadde en klausul i kontrakten med hamarsingene som åpnet for en overgang hvis en utenlandsk klubb meldte sin interesse.

– Med Patrick inn i troppen har får vi ny kraft og energi på et høyt nivå. Han er en ærlig fyr som snakker rett fra levra. Han er en kraftfull og smart ishockeyspillere. Det ingenting som kommer av seg selv og det kommer Patrick til å minne oss på. Å ta ansvar er viktig for å ha framgang og her får vi en slik spillere, sier Storhamar-trener Fredrik Söderström.

