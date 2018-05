NBA-stjerne ikke bekymret etter stjernesmell

NTB Sport

James er kåret til den amerikanske basketballigaens mest verdifulle spiller fire ganger. Etter søndagens smell var han tydelig på at Cavaliers må ta grep foran det neste oppgjøret i semifinaleduellen som spilles best av sju kamper.

Superstjernen avviser samtidig kontant at han er bekymret på eget lags vegne.

– På dette tidspunktet har jeg ingen bekymringer, sa James.

– Man forbedrer seg alltid gjennom en slik kamprekke. Jeg har tidligere ligget under 0–1. Jeg har også vært under med 0–2. Tirsdag får vi en ny sjanse til å spille bedre, sa han.

– Kamp nummer én har for meg alltid handlet om å føle seg fram. Jeg får et inntrykk av hvordan de prøver å spille mot meg, og ut fra det kan jeg gjøre noen endringer inn mot kamp nummer to. Vi må se etter måter å bli bedre på og få angrepsspillet vårt inn i en bedre rytme, tilføyde James.

Jaylen Brown scoret 23 poeng og supplerte med åtte returer for Celtics i søndagens sterke seier. Al Horford bidro med 20 poeng.

Celtics ledet 36-18 allerede etter den første perioden og så seg deretter aldri tilbake.

LeBron James endte på 15 poeng i kampen.

Neste oppgjør i semifinaleserien spilles tirsdag.

