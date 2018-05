Ajer har skrevet under for fire år nye med Celtic

NTB Sport

– Jeg ville bli her i Celtic, og takk og pris så ville manageren og klubbledelse ha meg, sa Kristoffer Ajer til klubbens hjemmeside.

– Jeg er fornøyd med å ha skrevet under en fireårskontrakt. Jeg var aldri i tvil når mulighet dukket opp. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd og jeg gleder meg for å være her i mange år, sa han.

– Jeg er fornøyd med å være en del av en av de største klubbene i verden. Det betyr mye for meg. Jeg vet at jeg har en framtid i klubben og jeg har utviklet med så mye her allerede takket være manageren, ledelsen og spillerne. Jeg vil fortsette å utvikle på den måten jeg har gjort, sier 20-åringen.

Ajer er født og oppvokst i Lillestrøm, men flyttet i ung alder til Start. Siden 2016 har han vært en del av den skotske storklubben, men var forrige sesong på utlån i Kilmarnock.

Denne sesongen har han totalt spilt 30 kamper i den hvite og grønnstripete trøyen.

