Rallycross: Solberg ga Loeb kamp om seieren i Belgia

NTB Sport

Det ble ikke norsk seier, men Solberg viser uansett gode takter om dagen. Med søndagens 2.-plass har han vært på pallen to ganger på rad. Nylig ble han nummer tre i Portugal.

– Jeg er kjempefornøyd med å bli nummer to, og jeg er glad for stabiliteten jeg har vist, sa Solberg i et intervju med arrangøren.

Den franske rallylegenden Loeb kjørte smart og holdt Solberg på avstand i det som var en svært spennende og jevn finale. Det ble drama fra start da Solberg holdt på å sende lagkamerat og regjerende verdensmester Johan Kristoffersson på taket i første sving.

Heldigvis for svensken gikk det bra, men Kristoffersson klarte ikke å henge med i kampen om seieren og måtte nøye seg med en skuffende femteplass. For to uker siden tok han sin 11. VM-rundeseier i karrieren. Ingen har flere.

Bakkerud tjuvstartet

Andreas Bakkerud kom skjevt ut i finalen og havnet tidlig bakerst. Han greide ikke å avansere før målgang.

Det var Loebs andre VM-rundeseier i rallycross. Franskmannen dominerte i mange år rallysporten.

Etter tre VM-runder leder Kristoffersson med 75 poeng mot Loebs 66. Solberg ligger på tredjeplass med 65 poeng, mens Bakkerud er firer med 61.

Tidligere søndag tok Solberg seg greit videre fra sitt semifinaleheat. Der ble han kun slått av lagkamerat Kristoffersson. Bakkerud havnet i trøbbel med en tjuvstart, men til tross for to pålagte runder innom jokeren greide han å sikre 2.-plassen i sitt heat.

Solberg innledet VM-runden i Belgia på strålende vis og ledet kvalifiseringen etter første dag, men søndag mistet han grepet om tetposisjonen og falt ned til 5.-plassen før semifinalene.

Skiftende vær

Han slet spesielt under søndagens første kvalomgang. Der var nordmannen i mål helt nede på 11.-plass. Deretter avsluttet han Mettet-kvalifiseringen med en 8.-plass. Dagen før ble han henholdsvis nummer én og tre.

– Været er skiftende, og det gjør dekkvalget veldig vanskelig. Det har ikke vært perfekt for min del, og med litt uflaks har jeg falt ned til 5.-plassen i kvalifiseringen. Men vi gir ikke opp og skal gi 110 prosent i semifinalene, skrev Solberg på Twitter.

Bakkerud fulgte rett bak Solberg med en sjetteplass på sammenlagtlista. Med to strake 4.-plasser viste bergenseren bedre takter enn under VM-rundens første dag. Da ble han nummer sju og ti.

Tidligere verdensmester Mattias Ekström vant kvalifiseringen.

(©NTB)