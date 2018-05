Lehne Olsen senket tidligere lagkamerater

NTB Sport

Lehne Olsen var lenge en fryktet målscorer i Tromsø, men gikk til Lillestrøm før denne sesongen.

Søndag var han tilbake på kjente trakter, og 26-åringen gjorde som han har gjort på Alfheim så mange ganger tidligere, dog for motsatt lag, da han satte ballen i mål.

Lehne Olsen scoret 11 mål på 28 kamper for Tromsø forrige sesong, og har nå tre mål på ni kamper for sin nye arbeidsgiver.

– Vi gjorde det vanskelig for Tromsø i førsteomgang. I annenomgang hadde Tromsø litt flere sjanser enn oss og kunne fort scoret, men etter den førsteomgangen synes jeg vi fortjente seieren, sa Lehne Olsen til Eurosport etter kampen.

Han valgte en forholdsvis nøktern feiring mot sin tidligere klubb.

– Det er fordi jeg respekterer Tromsø som klubb og alt de har gjort for meg, sa spissen.

Martin sendte laget i ledelsen

Hans lagkamerat Gary Martin ga gjestene ledelsen etter 22 minutter søndag. Spissen fikk ballen inne i feltet av Erling Knudtzon og bredsidet ballen i mål.

Lillestrøm fortsatte å kjøre kampen, og kun minutter senere var Lehne Olsen på plass.

Nok en gang var Knudtzon i servitørrollen da han spilte fri sin lagkamerat inne i feltet. Den tidligere Tromsø-spilleren gikk god tid til å sikte inn skuddfoten, og dunket ballen i nettmaskene til 2-0.

Ødegaard-scoring

Oppgjøret gikk mot pause da Magnar Ødegaard, som var på lån i Lillestrøm i 2013/2014-sesongen, smalt til og reduserte til 1-2.

Runar Espejord fikk muligheten til å utligne like etter pause etter et lekkert gjennomspill av Morten Gamst Pedersen, men 22-åringens lobb over LSK-keeper Marko Maric forsvant utenfor mål.

Også Mushaga Bakenga fikk muligheten til å sikre ett Tromsø-poeng, men han fikk ikke stokket beina da han fikk ballen like foran mål på tampen.

