Søndagens trepoenger gjør at Bournemouth ender på 12.-plass i Premier League. Forrige sesong ble det niendeplass på King og co.

Chris Wood sendte tabellsjuer Burnley i føringen på Turf Moor, men King utlignet med et lekkert skudd et drøyt kvarter før full tid. På overtid ble Callum Wilson matchvinner for bortelaget.

King scoret 16 seriemål i 2016/2017. Denne sesongen ble det "bare" åtte fulltreffere for den norske spissen.

