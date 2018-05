Haugesund reiste seg etter sjokkstart

NTB Sport

Seieren gjør at FKH klatrer til annenplass på tabellen før Rosenborgs kamp mot Stabæk senere søndag.

De offensive trekløveret David Akintola, Frederik Gytkjær og Torbjørn Kallevåg ble avgjørende mot et KBK-lag som tok ledelsen like etter avspark.

– Av og til må man gi honnør til det laget man møter, og i dag tapte vi en kamp fordi vi møtte et bedre lag, sa en ærlig KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

Scoring etter 13 sekunder

Daouda Bamba sendte Michelsens lag i ledelsen før tilskuerne i Haugesund knapt hadde funnet sine plasser. Kristiansund-laget slo langt umiddelbart etter avspark, og et mislykket mottak av Haugesund-forsvarer Fredrik Pallesen Knudsen gjorde at Bamba kunne trille ballen i nota etter rundt 13 sekunder.

Vertene hentet seg inn etter sjokkstarten, og de gikk til pause på 1-1 etter at David Akintola hadde utlignet alene med Sean McDermott.

Etter 71 minutter hadde hjemmelaget snudd kampen da Frederik Gytkjær sendte laget i ledelsen.

Gytkjær og Kallevåg

Kristiansund-keeper McDermott fikk en finger på et innlegg fra venstre, men ballen gikk rett i beina på Gytkjær før den trillet over streken.

Også på 3-1 spilte tilfeldigheter inn da en corner til slutt traff en forfjamset Sondre Sørli. Ballen endte plutselig hos Kallevåg som sto på fem meter, og fra kloss hold var FKH-spilleren sikker og økte til 3-1.

Bendik Bye reduserte til 2-3 på overtid da han avsluttet et lekkert KBK-angrep, men scoringen kom for sent og gjør at gjestene ligger på 10.-plass med 10 poeng.

(©NTB)