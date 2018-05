Strålende Pedersen snuste på norsk rekord

NTB Sport

Mot formidabel motstand ble Pedersen klokket inn til tiden 12,76 i 0,9 sekundmeters medvind lørdag. Dermed var hun kun en hundredel bak sin egen personlige rekord, og ytterligere en hundredel bak den norske rekorden til Christina Vukicevic Demidov.

– Hvilket løp. Jeg begynner å kjenne at all den harde treningen jeg har lagt ned begynner å betale seg, sa Pedersen til friidrett.no etter løpet.

– Selv om dette langt ifra var mitt beste tekniske løp, er jeg veldig fornøyd med at jeg på dette nivået er i ferd med å sette sammen de mange små detaljene vi jobber med. Shanghai har vært fantastisk, og jeg føler at jeg lærer hele veien. Nå gleder jeg meg ti å slappe av hjemme et par dager før jeg reiser til Manchester på onsdag, tilføyde hun.

Sesongbeste

Akkurat som under Diamond League-åpningen i Doha forrige fredag sto kampen om seieren på 100 meter hekk mellom et knippe amerikanske jenter. Brianna McNeal vant på 12,50 foran Sharika Nelvis.

Deretter var det ytterligere to amerikanske jenter i form av Kendra Harrison og Jasmin Stowers. Førstnevnte vant i Doha, men imponerte ikke like mye i Shanghai.

EM i Berlin i august er det store målet for Isabelle Pedersen denne sesongen. Lørdag møtte hun to av jentene som trolig blir medaljeutfordrere der. Nederlandske Nadine Visser og tyske Cindy Roleder ble henvist til plassene bak den norske jenta.

12,76 var for øvrig sesongbeste av Pedersen. Kun ni utøvere har løpt fortere enn bergensjenta på distansen. I Doha for åtte dager siden løp hun på 12,82 og ble nummer seks.

Christina Vukicevic Demidovs norske rekord på 12,74 stammer fra Hengelo i 2009. Den kan stå for fall om ikke lenge.

Peker rett vei

Med mindre enn én måned igjen til Bislett Games peker åpenbart formpila rett vei for en av Norges fremste friidrettsprofiler.

Neste oppgave for hekkedronningen Pedersen er et stevne i Manchester 18. mai. 3. juni løper hun i nevnte Hengelo, før det er Oslo og Bislett Games fire dager senere.

Umiddelbart etter Bislett Games går turen videre til et nytt Diamond League-stevne i Stockholm.

