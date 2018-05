Skjelvik best betalte forsvarsspiller i MLS, håver inn åtte millioner i året

NTB Sport

LA Galaxy-spilleren tjener totalt rundt 8,1 millioner kroner i året i USA. Det viser den aktuelle lønnsoversikten.

Det er mest av samtlige forsvarsspillere i ligaen, og mer enn noen annen nordmann i MLS.

Adama Diomande, som nettopp gikk til Los Angeles FC fra Hull, har også sikret seg en lukrativ avtale. 28-åringen tjener rundt 7,65 millioner i året fra basen i Los Angeles, mens Ola Kamara i LA Galaxy tjener drøyt 7,6 millioner kroner.

I New York tjener Jo Inge Berget rundt 6,6 millioner kroner for å spille for New York City FC, mens Seattle Sounders-spiller Magnus Wolff Eikrem får inn rett i underkant av 4,5 millioner i året.

Muhamed Keita står fortsatt på lønningslisten til New York Red Bulls. 27-åringen fikk i februar beskjed om at han var uønsket i klubben, og har flyttet tilbake til Norge uten å finne en ny klubb.

Han får imidlertid fortsatt lønn fra sin amerikanske klubb hvor han har kontrakt ut 2019, og tjener rundt tre millioner i året.

Øverst på lønningslisten i MLS står Toronto FCs Sebastian Giovinco. Italieneren er en viktig brikke i Toronto-laget, og vet å bli verdsatt av sin canadiske klubb. Teknikeren tjener rundt 58 millioner i året, klart mer enn nestemann på listen.

Nest best betalt er Michael Bradley, også han i Toronto FC. Amerikaneren tjener 52 millioner i året, og begge de to Toronto-spillerne får langt høyere grunnlønn enn for eksempel Zlatan Ibrahimovic.

Svensken får 12,2 millioner kroner i året av sin arbeidsgiver LA Galaxy.

Michael Bradley er sønnen til tidligere Stabæk-trener Bob Bradley.

