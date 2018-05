PL-suksess for de nederlagsdømte

NTB Sport

"Regelen" i Premier League har stort sett vært at minst ett av de nyopprykkede lagene tar turen tilbake der de kom fra etter endt sesong. 2017/18-sesongen skiller seg i så måte ut.

Foran søndagens serieavslutning har samtlige tre nyopprykkede lag alle sikret seg fornyet kontrakt. Det er tredje gang det skjer siden Premier League så dagens lys i 1992/93-sesongen.

Ikke bare holder de tre nyopprykkede lagene stand i den øverste divisjonen, men en ekstra kuriositet er det at samtlige nyopprykkede lag i de tre neste engelske ligaene (mesterskapsserien, League One og League Two) også beholder plassen foran neste sesong.

Det er definitivt alt annet enn normalt.

Alle tippet Huddersfield ned

Få, om noen, levnet Huddersfield eller Brighton rare sjansene til å overleve i Premier League denne sesongen. Både TV 2, Nettavisen, VG, Dagbladet og Aftenposten spådde David Wagners Huddersfield-mannskap et svært kort opphold i den øverste divisjonen.

Alle de nevnte, med unntak av Nettavisen, mente Brighton ville slå følge med Huddersfield - ned. Samtlige mente samtidig at det tredje nyopprykkede laget, Newcastle, ville berge plassen.

Huddersfield reddet plassen i nest siste serierunde, da laget klarte 1-1 mot Chelsea. Brighton sikret plassen runden før, da Manchester United ble slått 1-0, mens det lenge har vært klart at Newcastle ville holde seg.

Før siste serierunde ligger Huddersfield på 16.-plass, Brighton på 14.- og Newcastle på 10.-plass. Ingen av de nyopprykkede lagene rykker ned, for første gang siden 2011/12-sesongen.

Har holdt seg siden

I 2011/12 var det den nyopprykkede trioen Queens Park Rangers, Swansea og Norwich som fornyet sitt opphold i Premier League.

Queens Park Rangers endte riktignok kun ett poeng over streken, men 37 poeng og 17.-plass holdt til ny kontrakt. QPR rykket riktignok ned sesongen etter.

Swansea endte 2011/12-sesongen på 11.-plass, og har siden den gang spist kirsebær med de store. Men nå ser det ut til at fatet er tomt. Etter all sannsynlighet rykker Swansea ned denne sesongen. Et mirakel må til søndag for at waliserne skal bytte plass med Southampton og beholde plassen.

Norwich, som endte på 12. plass, spilte i Premier League fram til 2013/14-sesongen. I 2015/16-sesongen fikk Norwich en ny sesong i den øverste sesongen, men rykket rett ned.

Etablerte seg i toppen

Første gang i Premier League-historien samtlige nyopprykkede lagene beholdt plassen var i 2001/02-sesongen. Da sto Bolton, Fulham og Blackburn for bragden.

Klubbene klarte overgangen til øverste nivå greit, og etablerte seg i den øverste divisjonen i årene som fulgte. Bolton og Blackburn rykket ikke ned før ti år senere, det vil si i 2011/12-sesongen, mens Fulham holdt seg i ytterligere to sesonger.

Fulham, som nå har norske Stefan Johansen på laget, har muligheten til å spille Premier League neste sesong. London-klubben møter Derby i første opprykkskamp.

