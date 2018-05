NTB Sport

Førsteårssenioren kvalifiserte seg til finale med fjerde beste resultat (626,2) i kvalifiseringen, der ungarske István Péni var klart best med 629,8.

To av de tre som var foran ham, Brian Baudouin og Petr Nymburski, var de to første som røk ut i finalen. Også kineseren Yao Yuncong forsvant ut før Larsen måtte takke for seg.

Til sist var det tyske Julian Justus som sto igjen som vinner, foran finske Juho Kurki og Peni.

Endre Hagelund ble nummer 18 og Simon Kolstad Claussen nummer 37.

(©NTB)