Bjørgen om landslagstrenerbyttet: – Positivt

Mandag ble Ole Morten Iversen presentert som Roar Hjelmesets etterfølger. Marit Bjørgen avsluttet karrieren etter sesongen som var, men tror det kan være positivt for de gjenværende lagvenninnene med ny landslagstrener.

– Jeg tror det er en bra kandidat. Det er en mann med mye erfaring. Han har vært i forbundet før også. Vi har vært de samme jentene på laget lenge, vi har hatt de samme trenerne lenge, kanskje er det nye elementet med ny trener med på å løfte laget enda mer, sa Bjørgen til NTB.

– Jeg tror det kan være positivt. Kanskje er det tidspunktet for det også, la hun til.

Iversen, som er faren til landslagsløper Emil Iversen, har vært svensk landslagssjef de siste to sesongene. Til neste sesong blir imidlertid Charlotte Kalla og Stina Nilsson byttet ut med blant andre Therese Johaug og Heidi Weng.

Ansettelsen kommer etter at Roar Hjelmeset varslet sin avgang i helgen. Hans assistent Sjur Ole Svarstad fortsetter heller ikke.

– Roar har hatt mange av de samme jentene i mange år. Sånn var det da Egil (Kristiansen) ga seg også. Når man har vært trener over så lang periode, trenger man kanskje noe nytt for å løfte det et hakk videre. Så får vi se. Ole Morten er en bra kandidat, sa Bjørgen.

