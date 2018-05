Bennett best på fredagens Giro-etappe

NTB Sport

Bennett kunne juble for sin aller første etappeseier i et Grand Tour-ritt, etter å ha vært svært nær en rekke ganger.

Viviani vant to av etappene i Israel, begge ganger med Bennett i topp tre, og så ut til å skulle lykkes igjen da han passerte Sacha Modolo og tok ledelsen. Denne gang var ikke Bennett til å stoppe på de siste meterne.

– Jeg er veldig fornøyd med dette. Jeg prøvde så hardt de andre dagene, men lyktes ikke med timingen, sa Bennett.

– Det var veldig vanskelig å få hjulet til Viviani. Alle ville ha det hjulet, og vi måtte kjempe for det. Et øyeblikk trodde jeg at jeg var for sent ute, men alt stemte, og jeg kunne bruke kreftene mine.

Niccolò Bonifazio fra Bahrain-laget ble nummer tre.

Den 159 kilometer lange etappen fra Pizzo var den første på det italienske fastlandet i årets ritt, etter tre etapper i Israel og tre på Sicilia. Briten Simon Yates fra MItchelton-laget forsvarte enkelt den rosa ledertrøya han erobret på vei opp vulkanen Etna torsdag.

Et brudd hadde en stund fire minutters forsprang, men det var aldri sannsynlig at det ville holde. 14 kilometer før mål var bruddet kjørt inn, og spurtene kunne forberede seg til å gjøre opp om seieren.

Norges Giro-deltaker Vegard Stake Laengen kom inn til 122.-plass fredag og er nummer 110 i sammendraget av de 171 rytterne som henger med.

(©NTB)