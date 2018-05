Seieren glapp for Tønnesens Malmö

NTB Sport

Stig Tore Moen Nilsen og Inge Aas Eriksen var nordmennene som kunne juble etter sluttspillfinalen foran 9688 tilskuere i Scandinavium i Göteborg. De ble mestere med Kristianstad.

Tittelforsvareren ledet det meste av kampen, men Malmö avsluttet sterkt og utlignet til 20-20 ved ordinær tid. Dermed måtte det spilles forlengning.

Der var Kristianstad best, så vidt.

– Vi slurvet litt og misset en del sjanser vi burde ha scoret på, men vi slapp ikke tak i kampen en eneste gang. Jeg er kjempefornøyd med spillerne, som viste veldig god moral, sa Tønnesen til TV4.

Østfoldingen ble dagen før kampen hedret som årets trener i svensk håndball.

– Dette er en stor lettelse, sa Viktor Hallén, som satte inn det avgjørende 23-21-målet for Kristianstad.

– Malmö spilte kjempebra, og etter sin opphenting hadde de flyt før forlengningen.

Albin Lagergren ble toppscorer for vinnerlaget med seks mål, mens Linus Persson scoret like mange for Malmö. Det var ingen norske målscorere i finalen.

Tidligere lørdag vant Sävehof kvinnenes sluttspillfinale med 22-21 over Höör. Ida Odén ble matchvinner sekunder før slutt i sin siste kamp før hun legger opp.

– En veldig herlig måte å avslutte karrieren, sa 31-åringen.

(©NTB)