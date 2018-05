Tvedt kjemper for titalls moms-millioner

NTB Sport

– I utgangspunktet ønsker vi at det offentlige skal bygge anlegg mens idretten fyller de med aktivitet, men mange idrettslag må bygge egne anlegg for å kunne gi barn og ungdom et godt tilbud. Effekten av manglende momskompensasjon kan fort bli økte treningsavgifter og medlemskontingenter i barneidretten. Dette er noe ingen ønsker, sier Tvedt til NTB.

– I tillegg vil usikkerheten dette skaper om politikernes vilje til å dekke dette fort kunne føre til at færre idrettslag tørr å ta på seg oppgaven med å bygge idrettsanlegg. Forutsigbarhet er viktig.

Tvedt sendte onsdag et åpent brev til alle politiske partier på Stortinget. Der skriver han blant annet:

– I år er norsk idrett bekymret for idrettslagene som har tatt på seg byrden av å bygge egne anlegg. Per i dag mangler det over 100 millioner kroner på landsbasis mellom søknadssummen som Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått inn og summen som er avsatt i budsjettet for 2018. Dette vil, dersom det står seg, gi en kompensasjon på kun 60 prosent av betalt moms.

Tvedt fortsetter: – Vi håper alle de politiske partiene vil opprettholde tidligere praksis med å gi full kompensasjon av merverdiavgiften for alle idrettslag som bygger egne anlegg. Det er krevende nok i seg selv å skulle bygge et idrettsanlegg, og det legges en ekstra sten til byrden for idrettslagene dersom disse ikke får tilbakebetalt moms slik kommuner og næringslivet får. Dette er usedvanlig urimelig.

– Gapet må lukkes mellom den søknadssummen som foreligger og summen som opprinnelig er avsatt i budsjettet for dette. Vi ber partiene på Stortinget om å støtte de idrettslagene som bygger egne anlegg ved å bidra til at disse får tilbakebetalt merverdiavgiften.

