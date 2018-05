Mesterligabilletten kan ryke for Tottenham 

NTB Sport

Kampen om de viktige topp fire-plassene lever i beste velgående i Premier League. Både Liverpool på tredjeplass og Tottenham på fjerde risikerer å falle ut av det gode selskap dersom de ikke leverer i sesonginnspurten.

Kun to poeng skiller Tottenham og Chelsea (5.-plass) når to kamper gjenstår. Skulle Tottenham gå på et tap hjemme mot Newcastle onsdag kan Chelsea overta fjerdeplassen med seier mot Huddersfield.

Chelsea har benyttet seg av muligheten Tottenham har gitt sine London-rivaler. Mens de liljehvite kun har vunnet én av sine fire siste kamper, har de blå tatt fire strake seire.

Blir det poengdeling på Wembley tilsier målforskjellen at Tottenham mest sannsynlig sikrer mesterligaplass med seier i siste kamp hjemme mot Leicester søndag. Tottenham har 36 plussmål, Chelsea 27.

For Tottenham er Mousa Dembélé, Jan Vertonghen og Serge Aurier usikre, mens Harry Winks definitivt er ute. Newcastle har blant annet Islam Slimani og Christian Atsu på skadelista.

Ny mulighet

Vinner Chelsea sin kamp onsdag dukker det også opp en ny mulighet til å klatre på tabellen. Da kommer de à poeng med Liverpool, som da risikerer å miste mesterligaplassen med tap i siste seriekamp søndag.

Da blir de i så fall avhengig å slå Real Madrid i mesterligafinalen 26. mai for å spille mesterliga neste sesong.

Liverpool har kun igjen Brighton hjemme før sesongen er over, men har på grunn av målforskjellen mesterligaskjebnen i egne hender. Liverpool har 42 plussmål.

Chelsea må klare seg uten David Luiz, mens Morata er usikker.

Yaya-farvel

Onsdag spiller også serievinner Manchester City mot Brighton, i det som er deres siste hjemmekamp for sesongen. Det blir også siste mulighet til å se Yaya Toure i City-trøya etter åtte år i klubben.

Fredag bekreftet klubbens manager at Toure, som er inne i sitt siste kontraktsår, ikke får forlenget kontrakten og at de planlegger en minneverdig avslutning for spilleren.

– Under Brighton-kampen vil vi gi han det han fortjener, et av de vakreste farvel en spiller kan få, sa Guardiola.

City må fortsatt klare seg uten Sergio Agüero, men ellers har Guardiola en skadefri tropp å velge fra.

Uten bortepoeng i 2018

Onsdag spiller også Arsenal borte mot Leicester. London-klubben er for lengst ute av kampen om en mesterligaplass, men sikret søndag direkteplass i europaligaen med 5-0-seiren mot Burnley.

Arsenal har fortsatt til gode å ta poeng på bortebane i 2018, og har to kamper igjen å kvitte seg med «bortespøkelset». Både onsdagens kamp mot Leicester og sesongavslutningen mot Huddersfield spilles borte.

Laurent Koscielny, som ble skadd i europaligaen forrige uke, blir ikke å se på en god stund framover. Tirsdag bekreftet Wenger at den franske stopperen er ute til desember. Heller ikke Elneny blir med til Leicester.

Leicester, som garantert blir å se i Premier League neste sesong, har ikke vunnet på fem kamper. Der er blant annet Shinji Okazaki, Wilfred Ndidi, Benjamin Chilwell og Kasper Schmeichel usikre kort på grunn av skade.

