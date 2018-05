Ferguson spurte om sønnens lag etter operasjonen

NTB Sport

Den tidligere Manchester United-manageren ble lørdag hasteoperert etter å ha blitt rammet av en hjerneblødning. Tirsdag meldte flere medier at 76-åringen var ute av koma og at han satt oppreist og snakket med familie og venner.

Onsdag skriver The Sun at Ferguson ikke brukte lang tid på å returnere til fotballens verden etter at han våknet.

– Hvordan gikk det med Doncaster, skal ha vært det første Ferguson spurte om.

Doncaster ledes av sønnen Darren, men sønnen var ikke på sidelinjen da Doncaster tapte 0-1 mot Wigan lørdag.

Ferguson skal også ha innsett at FA-cupfinalen mellom Manchester United og Chelsea 19. mai kom for tidlig etter operasjonen, men han skal ha spøkt med at han skulle rekke mesterligafinalen mellom Real Madrid og Liverpool en uke senere.

Det antydes at det kan ta lang tid før managerlegenden eventuelt blir friskmeldt igjen etter hjerneblødningen.

Den 76-årige skotten var manager i Manchester United fra 1986 til 2013 og førte klubben til blant annet 13 seriemesterskap, fem FA-cupseirer, fire ligacupseirer og to seirer i mesterligaen.

