Contes Chelsea-framtid avsløres etter sesongen

NTB Sport

Det har lenge blitt spekulert i om italieneren ønsker å gi seg i London-klubben, blant annet på grunn av klubbens overgangspolitikk.

Conte har så langt nektet å svare på spørsmål om han blir å se på Stamford Bridge neste sesong, men i forkant av kampen mot Huddersfield onsdag letter den karismatiske manageren litt på sløret.

– Jeg er kun konsentrert om nåtiden, å gjøre en best mulig innsats for klubb og fans. Det er bare to uker igjen av sesongen, og til dere får vite om det skjer endringer eller ikke, om dere ser meg igjen neste sesong, og om dere fra første kamp igjen kan starte spekulasjonene om min framtid, sa Conte til Sky Sports.

Chelsea runder av sesongen med FA cupfinale mot Manchester United 19. mai.

Det blå London-laget har en topp fire-plassering i siktet når de onsdag tar imot Huddersfield. De to gjenstående kampene mot Huddersfield og Newcastle må vinnes, samtidig som enten Tottenham eller Liverpool feiler i en av sine gjenværende kamper.

– Det er ikke i våre hender. Det eneste vi kan gjøre er å legge press på Tottenham og Liverpool ved å ta tre poeng i hver kamp.

(©NTB)